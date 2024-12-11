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Мальчику, которого задержали на игре СКА с "Ак Барсом" в Петербурге, подарят билеты на матч
Сегодня, 15:24
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Мальчику, которого задержали на игре СКА с "Ак Барсом" в Петербурге, подарят билеты на матч

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Маленький фанат бросил кепку на лед.

В хоккейном клубе СКА пообещали, что 10-летнему мальчику, отца которого задержали на игре с "Ак Барсом" в Петербурге, подарят билеты на матч. 

Напомним, маленький фанат бросил кепку на лед 4 февраля. По регламенту КХЛ это допускается после хет-трика. Однако во время перерыва к ребенку и мужчине подошел сотрудник отдела безопасности и попросил их отправиться в отдел полиции. Досмотреть матч отцу мальчика не разрешили. 

Уже 6 февраля стало известно, что протокол, составленный в отношении мужчины, аннулировали. По информации tg-канала Baza Sport, им с сыном подарят билеты на игру СКА.

Фото: Telegram / Хоккейный клуб СКА 

Теги: кхл, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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