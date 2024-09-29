От укусов животных в Петербурге в 2024 году пострадали более 11 тыс. человек

В области животные покусали 2,2 тыс. человек, и это на 10,8% меньше, чем в 2023 году.

В Петербурге и Ленобласти на протяжении последних 10 лет случаи заболевания бешенством не регистрировались. В целом от укусов животных в прошлом году в городе пострадали 11,3 тыс. человек, среди них – 15,8% дети. С начала 2025 года зафиксировали 2,1 тыс. укусов (12,7% детей), рассказали в Роспотребнадзоре.

В области в 2024 году животные покусали 2,2 тыс. человек, и это на 10,8% меньше, чем в 2023 году. За первые три месяца текущего года – 440 пострадавших (на 9,2% больше, чем в прошлом году).

Бешенство поражает нервную систему. Без своевременной помощи заболевание приводит к летальному исходу в 100% случаев. Правильная профилактика и вовремя начатое лечение спасают жизнь.

Вирус содержится в слюне животного и передается через укусы, царапины и попадание слюны на поврежденную кожу. Переносчиками могут быть собаки, кошки, лисы, еноты, летучие мыши и даже домашние питомцы.

Ранее на Piter.TV: климат в Петербурге не влияет на развитие туберкулеза.

Фото: pxhere; пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу