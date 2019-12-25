Березуцкий официально покинул тренерский штаб ЦСКА

Он собирается помогать Виктору Ганчаренко, который недавно стал тренером "Краснодара".

Василий Березуцкий покидает тренерский штаб московского ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Члены ЦСКА пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Сам Березуцкий пояснил, что уходит из клуба, чтобы развиваться дальше в роли тренера. По его словам, он будет помогать бывшему главному тренеру ЦСКА Виктору Ганчаренко, который сейчас является главным тренеров клуба "Краснодар".

Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными. Василий Березуцкий для сайта ЦСКА

Василий Березуцкий с 2002 до 2018 года года выступал за футбольный клуб ЦСКА. В январе 2020 года он вернулся в качестве заместителя гендиректора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам, а в августе того же года вошел в тренерский штаб основной команды.

Ранее Ермакович и Зубик покинули тренерский штаб ЦСКА.

Фото: pfc-cska.com