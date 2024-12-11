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Под окнами дома в Кировском районе нашли беременную женщину
Сегодня, 12:52
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Под окнами дома в Кировском районе нашли беременную женщину

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Ей диагностировали травмы головы, закрытый перелом плеча и открытые переломы бедренной кости.

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых в Кировском районе Петербурга пострадала беременная женщина. Об этом пишет "Фонтанка". 

Пострадавшую в возрасте 34 лет доставили в больницу от пятиэтажного дома на улице Лени Голикова. Ей диагностировали травмы головы, закрытый перелом плеча и открытые переломы бедренной кости. 

Предварительно, петербурженка находится на раннем сроке беременности, она помещена в реанимацию в тяжелом состоянии. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: на стройке в Приморском районе рабочий упал с 16 этажа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, улица лени голикова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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