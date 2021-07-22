У Вероники Белоцерковской арестовали квартиру и участок в Петербурге

Также санкции коснулись ее недвижимости в Москве.

Басманный суд Москвы арестовал имущество кулинарного блогера и в прошлом издателя журнала "Собака.ru" Вероники Белоцерковской. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-служба суда.

Арест наложен на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Петербурге. Белоцерковская решение пока никак не комментировала.

Напомним, 16 марта Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по обвинению в распространении фейков о действиях российской армии. Поводом для этого стали посты в соцсетях с ее мнением о происходящем в Украине. В мае блогерку заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Из-за уголовного дела Белоцерковская передала журнал "Собака.ru" Инессе Гаевской и Яне Милорадовской.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @belonika