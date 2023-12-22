  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:34
206
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Беглов: на промышленной площадке в Петербурге произошло ЧП, существенного вреда имуществу не причинено

0 0

Идут следственные мероприятия. 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировали инцидент на на Глухоозерском шоссе. Он отметил, что на промышленной площадке "произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств".

Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено. 

Александр Беглов

Сейчас на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" идут следственные мероприятия. Предполагается, что беспилотник был поражён в районе Колпино, но не полностью уничтожен.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: бпла, глухоозерское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии