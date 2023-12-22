Беглов: на промышленной площадке в Петербурге произошло ЧП, существенного вреда имуществу не причинено

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировали инцидент на на Глухоозерском шоссе. Он отметил, что на промышленной площадке "произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств".
Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено.
Александр Беглов
Сейчас на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" идут следственные мероприятия. Предполагается, что беспилотник был поражён в районе Колпино, но не полностью уничтожен.
Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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