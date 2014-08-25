Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на бригаду строителей в Ленобласти

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что строителей атаковали приезжие.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления следствия по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента с бригадой строителей. По информации в СМИ, на них напала группа мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Предполагается, что приезжие в точно не установленном количестве сначала ругали местных строителей, а затем напали на них, нанеся телесные повреждения. Ранее по данному происшествию в областном СК было возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (Хулиганство).

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Фото: Следственный комитет РФ