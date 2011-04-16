Бастрыкин заинтересовался нападением учителя на школьника в Пушкине

Пострадавшему вызвали скорую помощь, позже он был отпущен домой.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки обстоятельств причинения травмы школьнику в Пушкинском районе Петербурга. Об этом рассказали в ведомстве 17 апреля.

Накануне в образовательном учреждении во время урока преподаватель ударил телефоном по голове одного из учеников. Пострадавшему вызвали скорую помощь, позже он был отпущен домой.

По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Петербургу проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пресс-служба СК РФ

Ранее мы сообщили о том, что председатель ведомства поручил доложить об избиении мальчика на Большой Монетной улице. На ребенка напали двое в возрасте 16-17 лет в связи с перепиской в интернете, которая содержала сообщения оскорбительного характера.

Фото: пресс-служба СК РФ