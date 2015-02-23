Бастрыкин поручил доложить об избиении несовершеннолетнего на Большой Монетной

Руководитель ведомства поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову инициировать уголовное дело и доложить о результатах.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения на подростка в Петербурге, информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, по сообщениям СМИ, в Северной столице неизвестные лица напали на 14-летнего мальчика, нанеся ему телесные повреждения. По словам матери подростка, на сына напали двое в возрасте 16-17 лет в связи с перепиской в интернете, которая содержала сообщения оскорбительного характера. Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу начали проверку по данному инциденту.

Руководитель ведомства поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову инициировать уголовное дело и доложить о результатах.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Ленинградской области. Согласно информации следствия, в марте текущего года 37-летний гражданин Узбекистана пребывал в Петербурге вместе со своей 14-летней падчерицей. По возвращении в Ленинградскую область девочка сообщила школьному социальному педагогу о противоправных действиях отчима.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу