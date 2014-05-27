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Учитель школы в Пушкине разбил телефон о голову мальчика
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Учитель школы в Пушкине разбил телефон о голову мальчика

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Подростка отпустили после оказания помощи на амбулаторное лечение.

В пушкинской школе учитель разбил мобильный телефон о голову шестиклассника. У ребенка зафиксировали травмы, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Родители накануне днем привели в медицинское учреждение 13-летнего сына. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей теменной области. Подростка отпустили после оказания помощи на амбулаторное лечение. 

Уточняется, что педагогу 63 года, он бывший военный. До 2007 года преподавал в военном вузе, с 2016 года являлся преподавателем ОБЖ, затем – учителем математики. Все детали случившегося уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что суд в Петербурге запретил ходить в школу подростку, подозреваемому в давлении на свидетелей драки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пушкин, травмирование в школе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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