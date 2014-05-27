Учитель школы в Пушкине разбил телефон о голову мальчика

Подростка отпустили после оказания помощи на амбулаторное лечение.

В пушкинской школе учитель разбил мобильный телефон о голову шестиклассника. У ребенка зафиксировали травмы, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Родители накануне днем привели в медицинское учреждение 13-летнего сына. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей теменной области. Подростка отпустили после оказания помощи на амбулаторное лечение.

Уточняется, что педагогу 63 года, он бывший военный. До 2007 года преподавал в военном вузе, с 2016 года являлся преподавателем ОБЖ, затем – учителем математики. Все детали случившегося уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что суд в Петербурге запретил ходить в школу подростку, подозреваемому в давлении на свидетелей драки.

Фото: Piter.TV