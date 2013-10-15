Бастрыкин заинтересовался избиением 11-летнего мальчика в петербургской школе

Следователи начали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки по факту избиения ребенка в одной из школ Петербурга, рассказали в пресс-службе ведомства 21 ноября.

Известно, что девятиклассник избил 11-летнего мальчика. Старший давно нападает на школьников, которые младше его по возрасту, однако работники учебного заведения мер не принимают. Следователи начали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на школьника в Петербурге.

Фото: пресс-служба СК РФ