В башкирской школе учительница поставила "неуд" на лоб ученице

Прокуратура города ведет проверку по факту нарушения.

В Башкирии преподаватель начальной школы поставила двойку на лбу ученицы. Об этом сообщает портал Proufu.ru.

Инцидент произошел в школе города Кумертау. Учительница первого класса на уроке ИЗО нарисовала двойку на лбу своей ученицы. По словам матери девочки, преподаватель так поступила, потому что первоклашка переговаривалась во время урока с подругами. За это учительница решила поставить ей "неуд" за нарушение дисциплины.

Преподаватель планировала поставить отметку на рисунок девочки. Ученица заверила, что альбома с рисунками у нее нет. Тогда женщина нарисовала двойку на лбу девочки.

В пресс-службе прокуратуры города порталу сообщили, что начальство и провинившийся учитель школы вызваны для дачи показаний.

Ранее в Воронежской области женщина в короткой юбке станцевала у "Вечного огня".

Фото: ВК / Подслушано Кумертау