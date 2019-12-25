В РЖД объяснили, почему к строительству БАМ привлекли военных

На их работу потратят до трех миллиардов рублей.

Российские железные дороги завили о недостаточном количестве рабочих на строительстве Байкало-амурской магистрали. Поэтому к реализации проекта было решено привлечь военнослужащих. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на замгендиректора РЖД Андрея Макарова.

По его словам, на оплату работы военных потратят от 2,5 до трех миллиардов рублей. По подсчетам это составляет примерно пять процентов всей стоимости БАМ. Макаров сообщил, что РЖД уже заключили договор с Министерством обороны.

Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана Андрей Макаров, замгендиректора РЖД

Также он отметил, что РЖД собираются привлечь больше военных на строительство БАМ.

Напомним, что к строительству второй ветки Байкало-амурской магистрали привлекли подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск России. Им предстоит построить участок общей протяженностью 340 километров.

Ранее Минфин России решил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов.

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