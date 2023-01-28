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Восьмиклассник со строительным ножом попытался ограбить магазин на Балтийской улице
Сегодня, 9:51
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Восьмиклассник со строительным ножом попытался ограбить магазин на Балтийской улице

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Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ (разбой).

Несовершеннолетний школьник попытался ограбить магазин в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 10 ноября в полицию поступило сообщение от 49-летнего продавца-кассира магазина, расположенного в доме 2 по Балтийской улице. Он сообщил, что в магазин зашел неизвестный и под угрозой строительного ножа потребовал передать ему из кассы деньги, но получив отказ, ничего не похитив, с места скрылся. Возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ (разбой).

Утром 11 ноября у дома 14 по улице Косинова по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам был задержан 14-летний ученик 8 класса. 

На Фурштатской неизвестный с пистолетом украл из магазина ликёр.

Фото: pxhere

Теги: балтийская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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