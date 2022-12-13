Уголовное дело завели после пожара в квартире на Балтийской, где погибли люди

Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

В Кировском районе завели уголовное дело после смертельного пожара. ЧП произошло в квартире дома № 25 по Балтийской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В результате случившегося погибли два человека, еще четверо пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами. Отметим, что двое находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи назначили экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Подробности уточняются.

Фото: Pxhere