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Уголовное дело завели после пожара в квартире на Балтийской, где погибли люди
Сегодня, 13:17
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Уголовное дело завели после пожара в квартире на Балтийской, где погибли люди

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Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

В Кировском районе завели уголовное дело после смертельного пожара. ЧП произошло в квартире дома № 25 по  Балтийской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

В результате случившегося погибли два человека, еще четверо пострадали. Их доставили в больницу с различными травмами. Отметим, что двое находятся в тяжелом состоянии. 

Полицейские возбудили  уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи назначили экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Подробности уточняются.

Фото: Pxhere

Теги: балтийская улица, погибли люди, пожар в квартире, пострадали два человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар,

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