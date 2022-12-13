Во время квартирного пожара на Балтийской улице погибли люди

Четыре человека попали в больницу.

В воскресенье вечером, 1 января, в Кировском районе произошел пожар в жилом доме. В результате случившегося погибли два человека. Еще четверо попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На Балтийской улице горела квартира в доме № 25. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:12.

Огонь распространился по площади 35 "квадратов". Тушить жилье прибыли 25 спасателей и шесть спецмашин.

К полуночи пожарные потушили пламя. Пострадавших отправили в больницу.

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Фото: Pxhere