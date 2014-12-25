  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Петербурга 9 мая отправилась в Волгоград автоколонна с георгиевскими лентами
Сегодня, 11:39
98
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга 9 мая отправилась в Волгоград автоколонна с георгиевскими лентами

0 0

Акцию посвятили 80-летию Сталинградской битвы.

Из Петербурга в Волгоград накануне, 9 мая, в День Победы отправилась автоколонна с георгиевскими ленточками. Автопробег посвятили памяти погибших в Великой Отечественной войне и 80-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщили на портале "Санкт-Петербург".

Организатором акции стал ЗакС Северной столицы. В поездку отправились 23 человека на 8 машинах. Участниками мероприятия стали чиновники  и члены их семей. Перед отправлением они  возложили цветы и отдали дань памяти погибшим в Великой отечественной войне.

В пути петербуржцы проведут неделю. Им предстоит проехать 12 областей и города Ржев, Юхнов, Воронеж, Липецк и Клин, где запланированы торжественно-траурные церемонии, встречи с ветеранами и патриотические мероприятия. В Волгограде участники акции планируют передать капсулу с землей с Пискарёвского мемориального кладбища "Мамаеву кургану".

Ранее на Piter.tv: на юге КАД появилось граффити ко Дню Победы.

Фото: Piter.tv

 

Теги: 9 мая, автопробег в сталинград, волгоград, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии