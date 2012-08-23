На юге КАД появилось граффити ко Дню Победы

Подстанцию у КАД украсили граффити ко Дню Победы. Она находится у внутреннего кольца автодороги перед пересечением с трассой Стрельна - Кипень – Гатчина. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Художник создавал рисунок по мотивам фотографий военных лет. Изображенные герои Великой Отечественной войны будут напоминать водителям и пассажирам о подвигах предков – защитников Родины.
пресс-служба учреждения.
Первые легальные граффити на трансформаторных подстанциях вдоль кольцевой появились в 2020 году. В общей сложности сейчас граффити украшают уже пять будок.
Федеральные дороги, мосты и путепроводы украсили праздничными баннерами. Предприятие выполнило уборку территорий у памятников и мемориалов возле федеральных трасс.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
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