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На юге КАД появилось граффити ко Дню Победы
Сегодня, 12:13
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На юге КАД появилось граффити ко Дню Победы

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Это уже пятая подстанция около КАД, на которой граффити к 9 мая появилось легально.

Подстанцию у КАД украсили граффити ко Дню Победы. Она находится у внутреннего кольца автодороги перед пересечением с трассой Стрельна - Кипень – Гатчина. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Художник создавал рисунок по мотивам фотографий военных лет. Изображенные герои Великой Отечественной войны будут напоминать водителям и пассажирам о подвигах предков – защитников Родины.

пресс-служба учреждения.

Первые легальные граффити на трансформаторных подстанциях вдоль кольцевой появились в 2020 году. В общей сложности сейчас граффити украшают уже пять будок. 

Федеральные дороги, мосты и путепроводы украсили праздничными баннерами. Предприятие выполнило уборку территорий у памятников и мемориалов возле федеральных трасс. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Теги: граффити, кад, подстанция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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