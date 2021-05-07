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Сегодня, 13:05
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nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Легковушка перевернулась на съезде с Благовещенского моста

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Информация о пострадавших не поступала.

Ночью 7 мая на съезде с Благовещенского моста перевернулась легковушка. Авария попала на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV

В пятницу, 7 мая, в 3:05 при съезде с моста на Васильевский остров водитель легковушки на скорости зацепил препятствие, и автомобиль перевернулся.

Информация о пострадавших не поступала.

Рано утром 7 мая мужчина погиб после падения с Благовещенского моста.

Видео: Piter.tv

Теги: благовещенский мост, перевертыш
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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ezovinos
Сегодня 13:37

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владимиров дасий
Сегодня 13:41

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