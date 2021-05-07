Легковушка перевернулась на съезде с Благовещенского моста

Ночью 7 мая на съезде с Благовещенского моста перевернулась легковушка. Авария попала на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV
В пятницу, 7 мая, в 3:05 при съезде с моста на Васильевский остров водитель легковушки на скорости зацепил препятствие, и автомобиль перевернулся.
Информация о пострадавших не поступала.
Рано утром 7 мая мужчина погиб после падения с Благовещенского моста.
Видео: Piter.tv
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