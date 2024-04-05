Автобусному парку №3 в Петербурге исполнилось 68 лет

Современная его история началась 3 сентября 2021 года.

Ровно 68 лет назад, 1 марта 1957 года, на Хрустальной улице в Ленинграде начал работу автобусный парк №3 Ленинградского управления автомобильного транспорта. В этот день на линию вышли первые 30 автобусов ЗИС-155, впоследствии переименованных в ЗИЛ-155 в связи со сменой названия завода. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Современная история Автобусного парка №3 началась 3 сентября 2021 года, когда состоялось торжественное открытие парка после масштабной реконструкции, приуроченной к 95-летию регулярного автобусного движения в Северной столице. Сегодня в парке эксплуатируется 161 единица подвижного состава, из которых 35 автобусов работают на сжатом природном газе, а 126 — на дизельном топливе.

Одним из первых маршрутов парка стал маршрут №46, который продолжает обслуживать пассажиров и по сей день. В настоящее время автобусный парк №3 обеспечивает движение по восьми маршрутам: №8, 46, 100, 128, 157, 158, 169А, 228. Автобусы парка обслуживают Невский, Центральный, Красногвардейский, Петроградский, Приморский, Василеостровский, Адмиралтейский и Фрунзенский районы города.

В 2024 году автобусный парк №3 перевёз около 16,8 миллионов пассажиров. Бесперебойную работу транспорта обеспечивают 785 сотрудников — опытные специалисты, передающие свои знания и навыки молодому поколению.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по транспорту