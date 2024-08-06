Жителям Ленобласти пообещали снежные первые весенние выходные

Осадки выпадут практически во всех районах.

Ленинградскую область ожидают снежные выходные, осадки прогнозируются практически во всех районах. В связи с этим дорожные бригады переведены на усиленный режим работы, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.

Снег будет идти и в начале следующей недели, говорится в сообщении. Температура в выходные будет колебаться от +2 до -2. На дорогах ожидается гололедица.

В "Ленавтодоре" также напоминают, что дорожный чат-бот и горячая линия 8-812-660-46-47 работают круглосуточно.

Ранее Piter.TV сообщал, что февраль 2025 года в Петербурге может стать самым "сухим" за последние 13 лет.

Видео: Telegram-канал "Dorogi_lo"