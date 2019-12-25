На Индустриальном проспекте автобус зажал пассажира и протащил его по тротуару

В больнице молодому человеку обработали ушибы и ссадины спины, ягодиц и правого предплечья.

На Индустриальном проспекте в Петербурге автобус №169 зажал дверью ногу молодого человека и протащил его по асфальту. Парню понадобилась помощь медиков, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел ночью 4 марта, пострадавшим оказался 20-летний местный житель. В больнице пассажиру обработали ушибы и ссадины спины, ягодиц и правого предплечья. Он госпитализирован в отделение хирургии.

Автобус указанного маршрута обслуживает ООО "Вест-Сервис". Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском шоссе столкнулись автобус и легковушка.

Фото: Piter.TV