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На Индустриальном проспекте автобус зажал пассажира и протащил его по тротуару
Сегодня, 11:49
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На Индустриальном проспекте автобус зажал пассажира и протащил его по тротуару

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В больнице молодому человеку обработали ушибы и ссадины спины, ягодиц и правого предплечья.

На Индустриальном проспекте в Петербурге автобус №169 зажал дверью ногу молодого человека и протащил его по асфальту. Парню понадобилась помощь медиков, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел ночью 4 марта, пострадавшим оказался 20-летний местный житель. В больнице пассажиру обработали ушибы и ссадины спины, ягодиц и правого предплечья. Он госпитализирован в отделение хирургии. 

Автобус указанного маршрута обслуживает ООО "Вест-Сервис". Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском шоссе столкнулись автобус и легковушка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с автобусом, индустриальный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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