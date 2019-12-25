С 16 мая автобус № 141 будет заезжать на Среднерогатскую улицу

С 16 мая изменится трасса автобусного маршрута № 141 с организацией заезда на Среднерогатскую улицу. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.
При следовании от станции метро "Московская" автобусы будут направлены по Пулковскому шоссе, Дунайскому проспекту, Среднерогатской улице, разворот Среднерогатской ул., Дунайскому пр. и далее к станции метро "Звёздная".
При этом при следовании от метро "Звёздная" к метро "Московская" маршрут автобуса не меняется (не будет заезжать на Среднерогатскую улицу).
Ранее у жильцов дома на Среднерогатской появился собственный "водопад".
Схема: Комитет по транспорту
Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее
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