С 16 мая автобус № 141 будет заезжать на Среднерогатскую улицу

При этом при следовании от метро “Звёздная” к метро “Московская” маршрут автобуса не меняется.

С 16 мая изменится трасса автобусного маршрута № 141 с организацией заезда на Среднерогатскую улицу. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

При следовании от станции метро "Московская" автобусы будут направлены по Пулковскому шоссе, Дунайскому проспекту, Среднерогатской улице, разворот Среднерогатской ул., Дунайскому пр. и далее к станции метро "Звёздная".

При этом при следовании от метро "Звёздная" к метро "Московская" маршрут автобуса не меняется (не будет заезжать на Среднерогатскую улицу).

Ранее у жильцов дома на Среднерогатской появился собственный "водопад".

Схема: Комитет по транспорту

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее