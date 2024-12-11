На Бестужевской улице перевернулся автомобиль

Водитель госпитализирован.

Сегодня вечером в результате ДТП на Бестужевской улице перевернулся легковой автомобиль. Водителя госпитализировали. Данных о его состоянии не поступало. Других пострадавших в аварии нет, – сообщают в 78.ru.

По данным журналистов, причиной происшествия стало то, что у водителя якобы заклинило руль. Его авто перевернулось и задело машины, припаркованные поблизости.

Ранее мы писали, что неадекватный прохожий напал на балерину Мариинского театра на Бухарестской улице. Он оторвал боковое зеркало машины, в которой сидела женщина, и выпил из него спиртное.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург