В районе Вантового моста на КАД образовалась шестикилометровая пробка

Очевидцы сообщают сразу о трех ДТП.

Утром субботы, 29 июня, на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга образовалась шестикилометровая пробка. Все из-за нескольких ДТП на Большом Обуховском (Вантовом) мосту.

О дорожно-транспортных происшествиях стало известно после сообщений очевидцев в социальных сетях. Автомобилисты стоят на внутренней стороне КАД на съезде с Вантового моста. Известно о трех авариях на небольшом участке.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", первое ДТП случилось в правом ряду — на аварийке стоит машина с прицепом. Второе ДТП затронуло левый и средний ряд — подробностей не очень много. А в третьем ДТП в левом ряду столкнулись три машины. В настоящий момент пробка уже около шести километров.

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Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"