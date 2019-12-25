Правоохранители ищут очевидцев аварийный посадки легкомоторного самолета в порту Бронка

Транспортная полиция пытается установить личность пассажирки легкомоторного судна, которая находилась там во время аварийной посадки в порту Бронка в Ломоносове. Правоохранители ищут свидетелей произошедшего.
Инцидент на территории порта произошел 3 октября 2020. Было установлено, что в самолете помимо пилота находилась пассажирка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте по телефону 8-981-185-46-33.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что транспортная прокуратура проведет проверку после возвращения самолета в Пулково.
Фото: Piter.TV
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