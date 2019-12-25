Транспортная прокуратура проведет проверку после возвращения самолета в Пулково

Пострадавших нет, посадка прошла успешно.

Стало известно, что по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова организована проверка соблюдения прав пассажиров самолета, возвратившегося в Пулково после вылета в Йошкар-Олу.

На борту воздушного судна находились 26 пассажиров, 3 члена экипажа, в 14.32 самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Прокуратура контролирует обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Ранее мы сообщали о том, что самолет компании "РусЛайн", вылетевший из Петербурга в Йошкар-Олу, вынужден был вернуться в Пулково. Самолет вылетел из аэропорта, но из-за технической неисправности было принято решение вернуться в Петербург. Экипаж обнаружил проблемы с передней стойкой шасси.

Фото: Piter.tv