Золотой Aurus Senat поразил европейцев на автосалоне в Женеве

В Женеве проходит Международная автомобильная выставка, где Россия представила две модели в золотом исполнении.
На авиасалоне в Женеве российские автомобили вызвали небывалый интерес. На презентацию российских Aurus пришли около 150 журналистов и специалистов. Россия представила две модели в золотом кузове: Aurus S600 и его бронированный собрат Aurus L700.
Российские автомобили поразили посетителей выставки своей роскошью как снаружи, так и в внутри. А также техническими характеристиками.
Видео: The Wheel Network
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