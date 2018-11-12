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Золотой Aurus Senat поразил европейцев на автосалоне в Женеве

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На презентацию пришли около 150 журналистов и специалистов. На салоне были представлены две модели Aurus S600 и Aurus L700.

В Женеве проходит Международная автомобильная выставка, где Россия представила две модели в золотом исполнении.

На авиасалоне в Женеве российские автомобили вызвали небывалый интерес. На презентацию российских Aurus пришли около 150 журналистов и специалистов. Россия представила две модели в золотом кузове:  Aurus S600 и его бронированный собрат Aurus L700.

Российские автомобили поразили посетителей выставки своей роскошью как снаружи, так и в внутри. А также техническими характеристиками.

Видео: The Wheel Network

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Автомобильные новости,

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