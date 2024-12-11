В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников повреждены 14 многоквартирных домов

Восстановительные работы планируется начать сегодня.

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону повреждены 14 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, во всех зданиях выбиты окна и повреждены оконные рамы. В настоящее время планируется проведение восстановительных работ. Газовики заменят поврежденный участок газовой трубы в одном из домов, а коммунальные службы закроют пленкой поврежденные окна до их замены.

В администрации Ростова-на-Дону запланировано внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Муниципальные комиссии приступят к фиксации нанесенного ущерба.

По данным Министерства обороны России, над Ростовской областью были перехвачены и уничтожены 18 БПЛА. Атаке подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. Пострадавших и погибших в результате атаки нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что ВСУ потеряли крупную группировку войск к западу от Красноармейска.

Видео и фото: Telegram-канал "Privet-Rostov.ru - новости Ростов-на-Дону"