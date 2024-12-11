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ВСУ потеряли крупную группировку войск к западу от Красноармейска
Сегодня, 12:40
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ВСУ потеряли крупную группировку войск к западу от Красноармейска

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В ТАСС сообщили о сражениях около села Удачное.

Вооруженные силы Украины потеряли крупную группировку в западном направлении от города Красноармейска (украинское название - Покровск). Соответствующей информацией поделились журналисты новостного агентства ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Источники журналистов отмечают, что противник пытается удержать железнодорожную станцию вблизи населенного пункта Удачный. В профильном ведомстве добавили, что на данный момент ведущая к станции железнодорожная ветка практически полностью находится под контролем российских войск.

В Удачное и его окрестности противник перебрасывал резервы, укреплял силы. Там была крупная группировка ВСУ, существенная ее часть уничтожена.

источник ТАСС

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА Shark ВСУ на красноармейском направлении.

Фото: Минобороны России

Теги: всу, красноармейское направление, минобороны
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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