Российский расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" уничтожил разведывательный беспилотник Shark самолетного типа от Вооруженных сил Украины на красноармейском (украинское наименование - покровское) направлении. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Центральной" группировки войск в приграничном районе Курской области.
Центр" уничтожил беспилотный летательный аппарат Shark ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений в зоне специальной военной операции.
пресс-служба Минобороны России
Военнослужащие наблюдательного поста выявили вражеский разведывательный БПЛА. После определения направления и азимута на летящий беспилотник информация была отправлена расчету ЗРК "Стрела-10". ВЗатем наши военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели технику на огневой рубеж и произвели пуск ракеты. Цель была успешно ликвидирована.
Обстановка нормальная, позитивная. БПЛА летают каждый день. Выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает, и приступаем к работе.
Олег Колотовкин, командир зенитной ракетной батареи
Расчеты РСЗО "Ураган" поразили опорные пункты ВСУ в Курской области.
Фото и видео: Минобороны России
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