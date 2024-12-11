Задача выполнена силами "Центра" на СВО.

Российский расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" уничтожил разведывательный беспилотник Shark самолетного типа от Вооруженных сил Украины на красноармейском (украинское наименование - покровское) направлении. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Центральной" группировки войск в приграничном районе Курской области.

Центр" уничтожил беспилотный летательный аппарат Shark ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений в зоне специальной военной операции. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие наблюдательного поста выявили вражеский разведывательный БПЛА. После определения направления и азимута на летящий беспилотник информация была отправлена расчету ЗРК "Стрела-10". ВЗатем наши военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели технику на огневой рубеж и произвели пуск ракеты. Цель была успешно ликвидирована.

Обстановка нормальная, позитивная. БПЛА летают каждый день. Выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает, и приступаем к работе. Олег Колотовкин, командир зенитной ракетной батареи

Расчеты РСЗО "Ураган" поразили опорные пункты ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России