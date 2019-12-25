В Кронштадте обнаружили 21 снаряд времен Великой Отечественной войны

Они находились в состоянии коррозии.

Житель Кронштадта обнаружил у дома около 20 старых боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Находка произошла 22 июля в грунте у Цитадельского шоссе. Взрывотехники ОМОН "Бастион" подтвердили, что это артиллерийские снаряды калибра 23 мм времен Великой Отечественной войны. Они находились в состоянии сильной коррозии.

Боеприпасы вывезли на специализированный полигон для дальнейшего уничтожения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Кронштадте открылся новый музей на воде.

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Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО