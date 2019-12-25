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В Кронштадте открылся новый музей на воде
Сегодня, 9:04
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В Кронштадте открылся новый музей на воде

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Дети смогут заниматься судомоделированием на площадке музея.

В Кронштадте появится музей на воде, посвященный истории отечественного флота. Интерактивная площадка в доковом адмиралтействе получила название "Потешная флотилия". Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Частью музея являются макеты Кронштадтской гавани с Петровским доком, Морским собором, памятником Петру I и другими объектами. Кроме того, представлены пять основных моделей кораблей. Они созданы в миниатюре. 

Во время церемонии открытия юные моделисты смогли запустить свои корабли. Ученик школы №662, например, подготовил модель авианосца "Адмирал Кузнецов". 

В музее дети смогут заниматься судомоделированием, будут проводиться состязания. Также работает интерактивный лекторий. 

Фото: пресс-служба Законодательного собрания СПб

Теги: кронштадт, музей, потешная флотилия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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