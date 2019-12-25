На проспекте Косыгина появился арт-объект "Городки"

Инсталляция предлагает всем желающим ознакомиться с правилами игры и попытаться сложить из брёвен разнообразные фигуры.

Русская народная игра "Городки" стала настоящим произведением современного искусства. На проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга, возле библиотечно-культурного центра "НОТА", появился паблик-арт объект под названием "Городки". Этот проект предоставляет посетителям уникальную возможность взаимодействия с окружающим пространством.

Инсталляция предлагает всем желающим ознакомиться с правилами игры и попытаться сложить из брёвен разнообразные фигуры. Кроме того, каждый может испытать свои силы в этом старинном виде спорта, который когда-то был популярен среди таких известных личностей, как Лев Толстой, Максим Горький и Фёдор Шаляпин.

Проект "Городки" является частью большой выставки под названием "Трансформация", которая проходит в центре "НОТА" и посвящена первому году работы обновленной библиотеки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге изготовили двухметровую матрешку.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района