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Арестован отчим, который свесил вниз головой из окна ребенка в Петербурге

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Мужчина отправлен под стражу на два месяца — до 19 августа.

Невский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в покушении на убийства малолетней. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, 36-летний сожитель свесил двухлетнюю малышку из окна 13-го этажа. До этого он поссорился и избил сожительницу. Его злодеяния зафиксировали очевидцы. Уже позже, во время допроса, он признал вину.

Прокуратура Невского района гподдержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, обвиняемого по статье "покушение на убийство малолетнего". Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее Piter.TV сообщал, что за изнасилование петербурженки задержан гражданин Палестины.

Видео: пресс-служба прокуратуры по городу Санкт-Петербургу

Теги: арестован отчим, петербургские суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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