За изнасилование петербурженки задержан гражданин Палестины

По версии следствия, в январе текущего года мужчина избил и изнасиловал горожанку.

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу расследует уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Палестины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 21 июня.

По версии следствия, в январе текущего года мужчина избил и изнасиловал горожанку. В связи с имеющейся информацией о совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений ГСУ СК РФ по Петербургу обращается с просьбой к тем, кто располагают сведениями о его преступной деятельности, позвонить по телефонам: 570-66-71, 579-01-17 или 02.

Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и формирование доказательственной базы по уголовному делу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV; пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу