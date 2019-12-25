Петербурженка обвинила старшеклассника в изнасиловании своей 16-летней дочери

Правоохранители устанавливают местонахождение подростка, чтобы услышать его версию.

Петербурженка обвинила старшеклассника в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери в Кировском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 19 июня обратилась мама 16-летней девушки. По словам женщины, в ночь на 19 июня 17-летний юноша в своей квартире на Краснопутиловской улице совершил половой акт с её дочерью. Женщина утверждает, что это было насилие.

Правоохранители устанавливают местонахождение подростка, чтобы услышать его версию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка заявила о сексуальном насилии в январе. Подозреваемого так и не привлекли к ответственности. Делом заинтересовались в СК РФ.

Фото: Piter.tv