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Петербурженка обвинила старшеклассника в изнасиловании своей 16-летней дочери
Сегодня, 9:32
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Петербурженка обвинила старшеклассника в изнасиловании своей 16-летней дочери

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Правоохранители устанавливают местонахождение подростка, чтобы услышать его версию.

Петербурженка обвинила старшеклассника в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери в Кировском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 19 июня обратилась мама 16-летней девушки. По словам женщины, в ночь на 19 июня 17-летний юноша в своей квартире на Краснопутиловской улице совершил половой акт с её дочерью. Женщина утверждает, что это было насилие.

Правоохранители устанавливают местонахождение подростка, чтобы услышать его версию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка заявила о сексуальном насилии в январе. Подозреваемого так и не привлекли к ответственности. Делом заинтересовались в СК РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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