Петербурженка заявила о сексуальном насилии в январе. Подозреваемого так и не привлекли к ответственности

Следственными органами ГСУ СК России по региону проводится доследственная проверка.

Главой СК РФ затребован доклад о ходе проверки по сообщению о совершении преступления сексуального характера в отношении жительницы Петербурга. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В социальных сетях распространяется сообщение, что с просьбой в освещении ситуации к авторам Telegram-каналов обратилась девушка из Петербурга. Со слов пострадавшей, ещё в январе прямо на улице её избил и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера неизвестный мужчина. Девушка обратилась в полицию, однако к ответственности за совершенное преступление так никто и не был привлечен.

Следственными органами ГСУ СК России по региону проводится доследственная проверка.

Ранее пенсионерка из Ленобласти сообщила о незнакомце, который пытался изнасиловать её спящей.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу (архив)