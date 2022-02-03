Бухгалтер ЖКС №1 Кировского района Петербурга арестована по делу о хищении денег

Срок меры – 27 августа 2024 года.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление oб избрании меры пресечения в виде заключения пoд стражу в отношении сотрудницы ЖКС №1 Кировского района, которую обвиняют в сoвершении преступлений, предусмoтренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (два эпизода). Срок меры – 27 августа 2024 года, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Женщину задержали накануне, вину она не признала. По версии следствия, бухгалтер и другие лица обманным путем перевели на счета ООО "ЖКС №1 Кировского района" не менее 20 млн рублей. Деньги предназначались ПАО "ТГК-1" за горячее водоснабжение и отопление жилых помещений в домах, находившихся в управлении ЖКС.

Злоумышленники могли исполнить обязательства перед компанией, однако не сделали этого и из корыстных побуждений направили сумму на счета договорных компаний.

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Фото: Piter.TV