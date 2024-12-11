Бывшую резиденцию консула США в Гродненском переулке сдадут в аренду

Арендная ставка варьируется от 1,8 до 2,1 миллиона рублей в месяц, что превышает средние рыночные ставки данного района.

Особняк Ермолинского в Гродненском переулке Санкт-Петербурга, ранее служивший резиденцией американского консула, выставлен на аренду, сообщает "Деловой Петербург" 31 января.

Ранее опубликованное объявление о сдаче здания в аренду уже убрано с соответствующих платформ. В нем отмечалось, что помещение подходит для использования в качестве офиса, представительства, частной школы или шоу-рума.

Здание общей площадью 1323 квадратных метра включает в себя административные и жилые помещения, а также оборудовано внутренним двором, гостевым домом, конференц-залом, кухней и винным погребом.

Арендная ставка варьируется от 1,8 до 2,1 миллиона рублей в месяц, что превышает средние рыночные ставки данного района, составляющие примерно 1300–1600 рублей за квадратный метр.

Ранее мы сообщили о том, что театр "Лицедеи" может занять особняк Долгоруковой в Петербурге.

Фото: citywalls.ru ( Виктор М.)