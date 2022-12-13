У метро "Звёздная" построят апарт-отель за 3,5 млрд рублей

Для этого компания DVA Group уже приобрела 1,1 га земли.

В Московском районе Петербурга появится сервисный апарт-отель на 960 номеров. Об этом сообщил "Коммерсант". По данным издания, на проект потратят около 3,5 млрд рублей.

Отель будет располагать около станции метро "Звёздная", на Московском шоссе. Для этого компания DVA Group уже приобрела 1,1 га земли. Общая площадь комплекса составит 24 тысячи "квадратов".

Ожидается, что здание построят и введут в эксплуатацию в 2026 году.

Спрос на апартаменты в Петербурге вырос в три раза в 2023 году.

Фото: Piter.tv (архив)