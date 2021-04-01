Эксперты прокомментировали присоединение компаний к российскому аналогу SWIFT

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что к российскому аналогу SWIFT присоединились уже более 50 иностранных финансовых организаций в 12 странах. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Общее количество пользователей превысило 330. Эксперты отметили, что у SWIFT было 11 тысяч, однако, по их мнению, санкционные фокусы" будут число желающих только повышать.
Причем отношение к российской структуре не зависит от отношения к России как таковой и совсем не означает поддержку российской позиции в конфликте.
считают авторы Telegram-канала.
Причина заключается в другом – угрозе отключения от финансовой инфраструктуры Запада.
Фото: Pexels
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