В ФАС проанализируют цены на рыбную продукцию

Федеральная антимонопольная служба обратилась к рыбодобывающим организациям и поставщикам с целью анализа ситуации на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Служба запросила данные об объемах вылова, первичной переработке, используемой упаковке, транспортировке рыбной продукции, а также о себестоимости рыбы и условиях и сроках ее хранения. Больше всего в ФАС интересуются самыми востребованными на рынке видами – минтаем, треской, пикшей, селедкой и горбушей.
В службе также получили информацию от торговых сетей об ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен.
В то же время экспорт рыбной продукции в России, согласно мнению экспертов, к 2030-му году планирует достичь показателей в 7-8 млрд. долларов. Об этом мы писали ранее.
Фото: freepik.com
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