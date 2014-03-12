В ФАС проанализируют цены на рыбную продукцию

В службе рассмотрят динамику цен на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу.

Федеральная антимонопольная служба обратилась к рыбодобывающим организациям и поставщикам с целью анализа ситуации на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Служба запросила данные об объемах вылова, первичной переработке, используемой упаковке, транспортировке рыбной продукции, а также о себестоимости рыбы и условиях и сроках ее хранения. Больше всего в ФАС интересуются самыми востребованными на рынке видами – минтаем, треской, пикшей, селедкой и горбушей.

В службе также получили информацию от торговых сетей об ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен.

В то же время экспорт рыбной продукции в России, согласно мнению экспертов, к 2030-му году планирует достичь показателей в 7-8 млрд. долларов. Об этом мы писали ранее.

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