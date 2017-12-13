Крушение самолета Ан-148: специалисты расшифровывают последнюю запись бортового самописца

Специалисты занялись расшифровкой записи бортового самописца Ан-148. СМИ опубликовали последнее СМС-сообщение пассажирки.

Запись последнего полета Ан-148

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы упавшего самолета Ан-148 в Подмосковье сообщает, что запись последнего полета сохранилась. "Произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора. Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой", - говорится на сайте МАК.

В настоящее время специалисты занимаются расшифровкой записи.

Отметим, что МАК провел переговоры с представителями украинского авиастроительного концерна "Антонов", а также Национального бюро по расследованию авиапроисшествий Украины. Дело в том, что государство является разработчиком и изготовителем самолета.

Сейчас, комиссия, которая занимается расследованием катастрофы ожидает решения о дате прибытия в РФ группы украинских специалистов, которые помогут выяснить обстоятельства крушения Ан-148.

Зона поиска на месте крушения Ан-148 расширена

Начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что расширена территория поиска на месте крушения пассажирского самолета Ан-14. В настоящее время на месте происшествия работают свыше тысячи человек и более 200 единиц техники. По информации оперативного штаба, найдено более 660 элементов самолета.

Стал известен текст последнего СМС пассажирки самолета Ан-148

Пассажирка самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" перед взлетом отправила СМС-сообщение своему приятелю. Текст сообщения раскрыли СМИ. В СМС-ке не говорилось ничего, что может указывать на авиакатастрофу: "Выехали на взлетную полосу! Стоим, не взлетаем", - говорилось в сообщении, об этом пишет "Российский Диалог".

Ранее мы сообщали о том, что шансов выжить не было: Все, кто находился на борту разбившегося АН-148, погибли, а также на борту разбившегося АН-148 были три жителя Санкт-Петербурга.

Видео, фото: Piter.tv