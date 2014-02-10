Троицкий мост будут разводить для генеральной репетиции "Алых парусов" 23 июня

Наведут переправу в 04:50 24 июня.

В связи с проведением репетиции праздника выпускников "Алые паруса" в ночь с 23 на 24 июня разводка Троицкого моста состоится в 20:15, наведут переправу в 04:50. Дворцовый мост разведут в 01:20, наведут в 04:55. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Остальные мосты в эту ночь разводятся по штатному графику.

В день проведения праздника выпускников, в ночь с 24 на 25 июня, Троицкий мост будет разведён с 12:10 24 июня до 06:00 26 июня. Остальные мосты разводиться не будут.

Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки может быть изменено.

Во время проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", в ночь с 24 на 25 мая городской общественный транспорт будет работать круглосуточно. В метро интервалы движения поездов составят до 8,5 минут.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"