"Алые паруса" в Петербурге пройдут в очном режиме

Праздник будет масштабнее, чем в прошлые годы.

Праздник выпускников – петербургские "Алые паруса" – в этом году не только не будет отменен, но и станет еще масштабнее. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Праздник будет масштабнее, чем в прошлые годы. Борис Пиотровский

По его словам, несмотря на масочный режим и не совсем идеальную эпидемиологическую ситуацию, праздник состоится в очном режиме.

При этом, кто будет ведущим "Алых парусов" – пока не известно, так как организацией концерта занимаются не городские власти. Борис Пиотровский высказал надежду на то, что ведущим снова будет Иван Ургант.

Также Смольный ищет подрядчика для украшения Петербурга к "Алым парусам".

Фото: Piter.tv