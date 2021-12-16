Смольный ищет подрядчика для украшения Петербурга к "Алым парусам"

Также потребуется украсить улицы ко Дню города и Дню ВМФ.

Власти Петербурга летом проведут праздник выпускников школ "Алые паруса". Лот на портале госзакупок опубликовало ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления".

Согласно данной закупке, ищут подрядчика, который оформит Петербург к празднику "Алые паруса". Также, согласно контракту, предстоит украсить улицы ко Дню города и Дню ВМФ.

На всё это готовы потратить 11 553 720 рублей. Подрядчика выберут в апреле.

Ранее стало известно, что Алые паруса и Ночь музеев посвятят 350-летию Петра I.

Фото: Piter.tv