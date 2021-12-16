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Смольный ищет подрядчика для украшения Петербурга к "Алым парусам"
Сегодня, 13:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Смольный ищет подрядчика для украшения Петербурга к "Алым парусам"

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Также потребуется украсить улицы ко Дню города и Дню ВМФ.

Власти Петербурга летом проведут праздник выпускников школ "Алые паруса". Лот на портале госзакупок опубликовало ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления".

Согласно данной закупке, ищут подрядчика, который оформит Петербург к празднику "Алые паруса". Также, согласно контракту, предстоит украсить улицы ко Дню города и Дню ВМФ.

На всё это готовы потратить 11 553 720 рублей. Подрядчика выберут в апреле.

Ранее стало известно, что Алые паруса и Ночь музеев посвятят 350-летию Петра I.

Фото: Piter.tv

Теги: алые паруса, закупка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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