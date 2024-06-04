За неделю в Петербурге выявили почти 30 аквабайкеров-нарушителей

Также в акватории Невы было выявлено восемь судоводителей, которые осуществляли движение маломерных судов в период закрытия внутренних водных путей либо нарушили правила маневрирования.

В Петербурге за неделю сотрудники транспортной полиции выявили 28 нарушителей правил навигации на водных объектах города. В ходе патрулирования акватории рек и каналов инспекторы остановили 20 горожан в возрасте от 27 до 39 лет, которые управляли гидроциклами без права управления. Им были выписаны протоколы по части 2 статьи 11.8 КоАП РФ, что предусматривает штраф до 15 тыс. рублей.

Также в акватории Невы было выявлено восемь судоводителей, которые осуществляли движение маломерных судов в период закрытия внутренних водных путей либо нарушили правила маневрирования. Материалы в отношении этих горожан будут направлены в комитет по транспорту для составления административных протоколов. Им грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Все нарушители были переданы сотрудникам Центра ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу и отстранены от управления маломерными судами.

Навигация по рекам и каналам в Санкт-Петербурге началась 15 апреля. В этом году было утверждено расписание разводки мостов на 2024 год. Главным изменением в графике стало время наводки Володарского моста: теперь он будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году.

Ранее мы сообщили о том, что Росприроднадзор установил причину появления радужных разводов на Охте.

Видео: ВКонтакте / РПН_СЗФО