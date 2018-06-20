Петербургская актриса Кристина Кузьмина: биография, личная жизнь, Instagram

Петербургская актриса Кристина Кузьмина, которой летом прошлого года врачи диагностировали онкологию, впервые рассказала о борьбе с недугом. Несмотря на наличие такого диагноза, она не опускает руки, продолжает сниматься в фильмах, играть в театре и воспитывать дочь Агриппину-Аграфену. Piter.TV рассказывает детали биографии исполнительницы главных ролей в сериалах "Адъютанты любви", "Дом на обочине".

Биография Кристины Кузьминой

Кристина Алексеевна Кузьмина – российская актриса театра и кино, исполнительница главных ролей в сериалах "Адъютанты любви", "Дом на обочине", диджей, поэтесса. Кристина родилась в Ленинграде в 1980 году в интеллигентной семье. Папа работал инженером, мама – врачом. Любовь к театру ей привила тетя – Нелли Попова.

Кристина Кузьмина в детстве училась в музыкальной школе по классу фортепиано, а также развивала вокал и актерские задатки в музыкальном театре имени Виктора Резника. В 14 лет ее приняли в питерское модельное агентство "Модус Вивенди". Также какое-то время будущая актриса была лицом телеканала "Петербург".

Случайность свела Кристину с Дмитрием Нагиевым на эфире "Радио Модерн". После этого она стала вести свои авторские программы на радио и играть в петербургских клубах.

Кристина Кузьмина в театре

Школу Кристина Кузьмина окончила в 1997 и поступила в СПбГАТИ. Однако, множественные увлечения не дают девушке нормально учиться, поэтому она берет перерыв на 2 года. Через 2 года девушка снова поступает в театральный институт и попадает к талантливому наставнику Владимиру Пази.

Уже в 2004 артистка выходит впервые на сцену театра имени Ленсовета, но в 2006 году из жизни уходит Владимира Пази, меняется руководитель. К новому режиссеру привыкнуть Кристина так и не смогла. Она покинула театр Ленсовета и перешла в другой – имени Веры Комиссаржевской.

С 2017 года с участием актрисы на сцене театра им. Комиссаржевской и нового Театра ЛДМ выходят спектакли "Шизгара", "Прикинь, что ты Бог", "Опасные связи", "Мастер и Маргарита", "Доходное место".

Фильмы с Кристиной Кузьминой

Сниматься в небольших сериальных ролях Кузьмина стала в начале 2000-ых. Первая значительная роль Кристины – образ Елизаветы, супруги императора Александра I в исторической ленте "Адъютанты любви". Сериал вышел на экраны в 2005 году.

Сериал "Человек у окна" и комедия "Семь кабинок", снятые Дмитрием Месхиевым, показали зрителям Кристину Кузьмину в новом амплуа. Популярность актрисы устремилась вверх.

В конце 2017 года актриса начала сниматься в биографической ленте о молодости азербайджанского лидера Гейдара Алиева "Иду спасать людей" и криминальном фильме "Кумир".

Помимо съемок в фильмах и игре в театре, Кристина пишет стихи. В марте 2017 года актриса презентовала первый сборник стихов "Завтра на двоих" на сцене музея "Эрарта".

Личная жизнь Кристины Кузьминой

Со своим будущим мужем режиссером Дмитрием Месхиевым артистка познакомилась на пробах в фильме "Принцесса и нищий". Тогда Дмитрий не обратил на нее никакого внимания и женился на ее подруге. Однако, тот брак быстро распался, за ним последовал бурный роман с Кристиной и брак. В 2010 году у супругов родилась дочь, которую назвали Агриппиной-Аграфеной.

Но и этот брак продлился недолго, после рождения дочери начались ссоры, скандалы и брак распался в 2012 году. В 2013 году у актрисы начались проблемы со здоровьем – у Кристины диагностировали онкологию. Девушке сделали операцию по удалению опухоли, затем Кузьмина прошла курс реабилитации.

Осенью 2014 СМИ потрясли известия о том, что Дмитрий Месхиев избил бывшую супругу, пытавшуюся забрать дочь из загородного дома экс-супруга. В суд были поданы встречные иски. Кристина – о нанесении телесных повреждений (у девушки диагностировали ушибы и сотрясение мозга), а Дмитрий – о проникновении на частные владения. После они помирились и сейчас находятся в дружеских отношениях.

К сожалению, зимой этого года у артистки нашли метастазы. Она лишилась волос, ей провели хирургическое вмешательство, но она не собирается дальше сдаваться. Судя по всему, звезда чувствует себя неплохо благодаря лечению и поддержке близких. К слову, ее волосы начали постепенно отрастать. Сейчас Кристина Кузьмина носит стильную короткую стрижку и даже шутит по поводу возможности есть калорийные продукты без страха поправиться.

Instagram Кристины Кузьминой



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Фото: kuzminakristina_actress/ Instagram

Видео: фрагмент сериала "Адъютанты любви"