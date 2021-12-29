В 89 лет умер народный артист РФ Геннадий Юхтин

Народный артист РФ Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Во вторник, 15 февраля, стало известно, что актер с коронавирусом был госпитализирован в реанимацию. До этого он уже лежал в больнице, но 11 февраля он попросил выписать его из медучреждения.
Геннадий Юхтин известен по роли инженера Крушенкова в фильме "Весна на Заречной улице", пирата Израэля Хэндса в "Острове сокровищ". Среди эпизодических ролей – слуга Игнат в "Неуловимых мстителях". Также он играл в фильмах "Баллада о солдате", "Братья Карамазовы" и других.
На прошлой неделе в 40 лет умерла актриса Евгения Брик.
Кадр: из фильма "Весна на Заречной улице"
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